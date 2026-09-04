Melih Gökçek ifade verdi. Adliye çıkışı ilk açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine geçen hafta resen soruşturma başlattı.

Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi.

Adliye girişinde sorulara yanıt vermeyen Gökçek, gazetecilere “Üzerime çullanıyorsunuz." diyerek tepki gösterdi.

Melih Gökçek 'in ifadesi 2 saat sürdü. İfade işlemleri sona erdi.

OĞLU VE GELİNİ DE İFADE VERECEK

Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek'in de şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınacağını açıkladı.



İfade işlemleri saat 7 Eylül'de saat 14.00'da gerçekleşecek.

MELİH GÖKÇEK'TEN ADLİYE ÇIKIŞI İLK AÇIKLAMA

Melih Gökçek, ifade işlemleri sonrası adliye çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu.

Gökçek, savcılığa verdiği ifadenin gizliliği olduğunu ve bu konuda bir şey söylemeyeceğini belirtti.

Gökçek'in açıklamalarında şunları söyledi:

"İfademi 2 saat verdim ve çıktım. Peşinen şunu söyleyeyim. Ben burada savcılığa ifade verdim, gizliliği var. Şunu söyledim, bunu söyledim diye beklemeyin. İnşallah savcılığın araştırması sonucu netice alacağız sonra televizyonlarda konuşacağız. Hepiniz bilirsiniz ki ben ısrarla rakiplerimi ekrana davet edip de getiremem.

Size bir bilgi vereceğim. Hayatımda ilk kez ifade vermiyorum. Ben belediye başkanlığına 94'te seçildim. 9 yıl muhalefette belediye başkanlığı yaptım. 500 tane soruşturma ve inceleme geçirdim, hepsinde ifade verdim. Hepsinde istisnasız takipsizlik aldım. Refah ve AK Parti iktidarında da 100 kadar soruşturma geçirdim. O dönemde de bir şey çıkmadı.

Üçüncü dönem ise Mansur Yavaş dönemi. Ben toplam 25 tane inceleme ve soruşturma geçirdim. 21 tanesi bitti. Bu soruşturmalarda bilir kişi raporları alındı, ifadelerim alındı. En büyük hakem vatandaştır. Ekrana çıkmaktan en çok haklı olmayan insan korkar.

Benim ifade vermediğim konu yoktur, hepsine verdim. Kararı ben de merakla bekliyorum. Adaletten hiçbir endişem yok. Karar çıktıktan sonra hepinizin televizyonlarına bol bol çıkacağım. Şimdi konu hakkında herhangi bir bilgi veremem"

NE OLMUŞTU?

İddiaları gündeme getiren Gazeteci Murat Ağırel pazartesi günü tanık sıfatıyla ifade vermişti.

Ağırel'in haberlerinde Melih Gökçek'in eşi Hülya Gökçek ve oğlu Ahmet Gökçek'e ait Almanya Düsseldorf merkezli "Hamag" isimli bir şirketin bulunduğunu, bu şirketin sıfır ciro ve çalışanla kurulduğunu ve kısa sürede şirket tarafından milyonlarca euroluk AVM ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğunu öne sürmüştü.

İddiaları reddeden Melih Gökçek, "Biraz önce medyaya intikal eden bilgilere göre Ankara Başsavcılığı, Murat Ağırel’in benim hakkımdaki iddiaları ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatmıştır. Allah’ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum…" açıklaması yapmıştı.