Melih Gökçek ifade vermek için adliyede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine geçen hafta resen soruşturma başlattı.

Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi.

Adliye girişinde sorulara yanıt vermeyen Gökçek, gazetecilere “Üzerime çullanıyorsunuz." diyerek tepki gösterdi.

Gökçek ayrıca ifade işleminin bitince açıklama yapacağını dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

İddiaları gündeme getiren Gazeteci Murat Ağırel pazartesi günü tanık sıfatıyla ifade vermişti.

Ağırel'in haberlerinde Melih Gökçek 'in eşi Hülya Gökçek ve oğlu Ahmet Gökçek'e ait Almanya Düsseldorf merkezli "Hamag" isimli bir şirketin bulunduğunu, bu şirketin sıfır ciro ve çalışanla kurulduğunu ve kısa sürede şirket tarafından milyonlarca euroluk AVM ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğunu öne sürmüştü.

İddiaları reddeden Melih Gökçek, "Biraz önce medyaya intikal eden bilgilere göre Ankara Başsavcılığı, Murat Ağırel’in benim hakkımdaki iddiaları ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatmıştır. Allah’ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum…" açıklaması yapmıştı.