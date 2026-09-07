Melih Gökçek'in oğlu ve gelinine yurt dışı çıkış yasağı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine geçen hafta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında resen başlattığı soruşturma sürüyor.

4 Eylül Cuma günü "şüpheli" sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek 'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.

GÖKÇEK'İN OĞLU VE GELİNİ İÇİN ADLİ KONTROL İSTENDİ

Gökçek çifti, savcıya ifade vermek için adliyeye geldi. Ahmet Gökçek ile Hülya Gökçek, soruşturmaya ilişkin ifade verdi. Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gökçek çifti daha sonra yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

MELİH GÖKÇEK DE İFADE VERMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçek çiftinin "şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere 7 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'te başsavcılıkta hazır edileceğini" açıklamıştı.

29 Ağustos'ta başlatılan soruşturmanın ardından geçen hafta iddiaları haberleştiren gazeteci Murat Ağırel tanık, Melih Gökçek ise şüpheli olarak yaklaşık 2 saat ifade vermişti.

“İLK DEFA SORUŞTURMA GEÇİRMİYORUM”

Melih Gökçek, ifade işlemleri sonrası adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapmıştı.

Savcılığın yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından gerekli açıklamaları yapacağını belirten Gökçek, "İnşallah Allah kısmet ederse bu savcılığın yaptığı araştırma, soruşturma bitecek. Ondan sonra neticeyi alacağız. Ondan sonra merak etmeyin, hepinizle televizyonlarda bol bol konuşacağız. Melih Gökçek biliyorsunuz öyle konuşmayan adam değildir, çekinen adam da değildir." ifadelerini kullandı.

Hayatında ilk kez ifade vermediğini ve daha önce de çeşitli soruşturmalar geçirdiğini dile getiren Gökçek, 1994'te ilk kez seçilmesini takip eden yıllarda 600 civarında soruşturma ve inceleme geçirdiğini ifade ederek, bu incelemelerin tamamından takipsizlik kararı aldığını söyledi.

“ŞAHSIM ADINA HERHANGİ BİR ENDİŞEM YOK”

Gökçek, "Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde buranın kararı çıkacak. Ben de merakla bekliyorum. Adaletten Allah'ın izniyle şahsım adına herhangi bir endişem yok. Ben doğruları söyleyen bir insanım. Allah nasip eder karar çıktıktan sonra hepinizin televizyonlarına bol bol çıkacağım hiç endişeniz olmasın. Melih Gökçek'in hayatta televizyonlarda tartışmaktan çekindiği vaki midir? Hiç duydunuz mu, gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.