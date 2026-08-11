Menderes Belediye Başkanvekili seçimi için tarih belli oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve irtikap soruşturmasında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, 7 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Çiçek, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

İzmir Valiliği, Çiçek'in yerine 17 Ağustos'ta olağanüstü meclis toplantısıyla belediye başkanvekilinin seçileceğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in Anayasanın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık makamının 8 Ağustos 2026 tarihli onayı ile görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.30'da Menderes Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir." denildi.

SORUŞTURMA HAKKINDA BİLİNENLER

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli 4 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 10 şüpheli 7 Ağustos'ta tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

CHP'DEN İHRAÇ KARARI

Soruşturma kapsamında CHP'den de dikkat çeken bir adım gelmiş ve Çiçek'i kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etmişti.

İhraç kararının ardından ise Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurmuş ve partisi tarafından lekelendiğini iddia etmişti.

“Mutlak butlan” kararı sonrası dönen kadro, daha önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i de ihraç etmişti.