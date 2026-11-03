Meriç Nehri'nde bot alabora oldu: Kaybolan iki çocuk aranıyor
03.11.2026 13:44
Son Güncelleme: 03.11.2026 14:31
Ekipler, kayıp çocukların bulunması için nehirde arama ve kurtarma çalışması başlattı.
Edirne'de Meriç Nehri'nde alabora olan bottan suya düşerek kaybolduğu belirtilen 6 yaşındaki iki çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Meriç Nehri'nde, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu tahmin edilen bot alabora oldu.
Bottan kıyıya çıkan anne ve baba, iki çocuklarının suda kaybolduğunu belirterek sınır birliklerinden yardım istedi.
Durumun AFAD'a bildirilmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin Irak uyruklu kayıp çocukları bulmak için bot yardımıyla nehirde başlattığı arama çalışmaları sürüyor.