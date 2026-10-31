Merkezefendi soruşturması. 5 şüpheli tutuklandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik 27 Ekim'de başlattığı rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması devam ediyor.

Gözaltına alınan Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında olduğu 27 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 28 Ekim'de adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli de dün adliyeye sevk edildi.​​​​​​​ Belediye Başkanı Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan ile Y.O, H.T. ve A.H. hakimlikçe tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şeniz Doğan geçen ay CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılmıştı.