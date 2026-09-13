Mersin Limanı'nda 350 kilogram kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince bir operasyon gerçekleştirildi.

Güney Amerika'dan yola çıkarak Mersin Limanı'na gelen bir kargo gemisinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Söz konusu geminin limana ulaşmasının ardından Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama yapıldı.

350 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen aramada zulalanmış halde 12 büyük paket içerisinde yaklaşık 350 kilogram kokainin yanı sıra dalış ekipmanları ve su altı deniz scooteri malzemeleri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında tedbir uygulanan 9 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi: “Kahraman polislerimizi, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Mersin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerimizi, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.”