Mersin'de akaryakıt depolama tesisinde yangın
13.05.2026 16:08
Anadolu Ajansı
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde akaryakıt depolama tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kazanlı Mahallesi'ndeki akaryakıt depolama tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tesisteki tankerleri uzaklaştıran ekipler, alevlere müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.