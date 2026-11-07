Mersin'de iki otomobil çarpıştı. 1 yaralı

Kaza , gece saatlerinde Mut-Karaman kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.Ç. idaresindeki otomobil ile M.K. kontrolündeki araç çarpıştı.

Kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla önce Mut Devlet Hastanesine oradan da Karaman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.