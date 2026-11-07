Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Mersin'de iki otomobil çarpıştı. 1 yaralı

07.11.2026 09:10

Mersin'de iki otomobil çarpıştı. 1 yaralı
IHA

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Google'da NTV'yi tercih et

Mersin'in Mut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Mut-Karaman kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.Ç. idaresindeki otomobil ile M.K. kontrolündeki araç çarpıştı. 

 

Kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

 

Yaralı ambulansla önce Mut Devlet Hastanesine oradan da Karaman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.