Mersin'de iki otomobil çarpıştı. 1 yaralı
07.11.2026 09:10
IHA
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Mersin'in Mut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Mut-Karaman kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.Ç. idaresindeki otomobil ile M.K. kontrolündeki araç çarpıştı.
Kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla önce Mut Devlet Hastanesine oradan da Karaman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.