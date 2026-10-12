Mersin'de tütün fabrikasında yangın: Alevler 3 depoya yayıldı

Mersin 'de organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tütün ve makaron üretim fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede 3 depoya yayılan alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'ndeki Mersin 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tütün ve makaron üretim tesisinde meydana geldi.

Fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Fabrikanın depolarından birinde başlayan yangın, diğer 2 depoya da sıçradı. Tesisten yoğun duman yükselirken, alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile organize sanayi bölgesinin söndürme ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni ve yol açtığı hasarın, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından belirlenmesi bekleniyor.