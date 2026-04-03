Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a tahliye. "Çok şükür bitti"

Futbolda bahis soruşturmasında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, hakim karşısına çıktı.

Yandaş, soruşturma kapsamında futbol dünyasından birçok isimle birlikte geçen yıl aralık ayında gözaltına alınıp, tutuklanmıştı . İstanbul 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın saat 11.00'de başladı.

“İTİBAR SUİKASTINA UĞRADIM”

Duruşmada savunma yapan Yandaş, itibar suikastına uğradığını söyledi.

Bahis sitelerine üyeliği olmadığını söyleyen Fenerbahçeli futbolcu, "Vergi rekortmeni olmuş biri üç beş bin lira için maçı satar mı? Ben bu dosyaya nasıl geldiğimi, nasıl dahil edildiğimi bilmiyorum. Fenerbahçe’yi ne kadar sevdiğimi herkes biliyor." diye konuştu.

Ünlü futbolcu şöyle devam etti:

"- Dosyada gizlilik kararı varken tutukluluğuma dair sevki bile avukatlarımla birlikte sosyal medyadan öğrendim. Ben dokuz yaşında rahmetli babama bir söz verdim ve mücadeleme devam edeceğim.

- Üç kuruş para için onurunu ve şerefini satacak birisi değilim. Ersen abi ile yaklaşık 15 yıl önce sanal medyadan bana mesaj atmasıyla birlikte tanıştım. Ara ara zor dönemler geçirdim ve o da bana hep yardım ederdi, abilik yapardı. Ben de ona aynı şekilde.

- Aramızdaki para mevzusu da bundan ibarettir. Aramızdaki para trafiği abi kardeş ilişkisiden kaynaklıdır. Ersen abiye para gönderdikten sonra o parayı ne yaptı nereye yatırdı bilmiyorum."

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti Fenerbahçeli Mert Hakan ile Ersen Dikmen'in tahliyesine karar verdi.



“ÇOK ŞÜKÜR BİTTİ”



Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edilen tecrübeli futbolcu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tahliye olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Yandaş, “Yorgunum biraz. Fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yine kötü gün dostu olduklarını gösterdikleri için tüm camiamıza, kulübümüze sonsuz teşekkür ediyorum. Yanımda olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bir an önce aileme kavuşmak istiyorum. Çok şükür bitti. Aileme kavuşup, bir an önce de takıma dönüp katkı sağlamak istiyorum. Çok şükür mutluyum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN SARAN VE TEDESCO DA ADLİYEDEYDİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve Teknik Direktör Domenico Tedesco ile eski başkanlardan Ali Koç duruşmayı takip etmek için adliyeye geldi.

Futbolcular Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Dorgeles Nene, İrfan Can Kahveci ve aynı soruşturmada tutuklanıp geçen hafta tahliye edilen Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı da Yandaş'a destek için adliyeye gelen isimler arasında yer alıyor.