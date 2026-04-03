Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a tahliye. "Çok şükür bitti"
03.04.2026 10:31
Son Güncelleme: 03.04.2026 19:32
Futbolda bahis soruşturmasında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş tahliye edildi. Yandaş, "Bir an önce aileme kavuşmak, bir an önce de takıma dönüp katkı sağlamak istiyorum.” dedi.
Futbolda bahis soruşturmasında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, hakim karşısına çıktı.
Yandaş, soruşturma kapsamında futbol dünyasından birçok isimle birlikte geçen yıl aralık ayında gözaltına alınıp, tutuklanmıştı . İstanbul 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın saat 11.00'de başladı.
“İTİBAR SUİKASTINA UĞRADIM”
Duruşmada savunma yapan Yandaş, itibar suikastına uğradığını söyledi.
Bahis sitelerine üyeliği olmadığını söyleyen Fenerbahçeli futbolcu, "Vergi rekortmeni olmuş biri üç beş bin lira için maçı satar mı? Ben bu dosyaya nasıl geldiğimi, nasıl dahil edildiğimi bilmiyorum. Fenerbahçe’yi ne kadar sevdiğimi herkes biliyor." diye konuştu.
Ünlü futbolcu şöyle devam etti:
"- Dosyada gizlilik kararı varken tutukluluğuma dair sevki bile avukatlarımla birlikte sosyal medyadan öğrendim. Ben dokuz yaşında rahmetli babama bir söz verdim ve mücadeleme devam edeceğim.
- Üç kuruş para için onurunu ve şerefini satacak birisi değilim. Ersen abi ile yaklaşık 15 yıl önce sanal medyadan bana mesaj atmasıyla birlikte tanıştım. Ara ara zor dönemler geçirdim ve o da bana hep yardım ederdi, abilik yapardı. Ben de ona aynı şekilde.
- Aramızdaki para mevzusu da bundan ibarettir. Aramızdaki para trafiği abi kardeş ilişkisiden kaynaklıdır. Ersen abiye para gönderdikten sonra o parayı ne yaptı nereye yatırdı bilmiyorum."
TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ
Mahkeme heyeti Fenerbahçeli Mert Hakan ile Ersen Dikmen'in tahliyesine karar verdi.
“ÇOK ŞÜKÜR BİTTİ”
Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edilen tecrübeli futbolcu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Tahliye olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Yandaş, “Yorgunum biraz. Fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yine kötü gün dostu olduklarını gösterdikleri için tüm camiamıza, kulübümüze sonsuz teşekkür ediyorum. Yanımda olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bir an önce aileme kavuşmak istiyorum. Çok şükür bitti. Aileme kavuşup, bir an önce de takıma dönüp katkı sağlamak istiyorum. Çok şükür mutluyum” ifadelerini kullandı.
BAŞKAN SARAN VE TEDESCO DA ADLİYEDEYDİ
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve Teknik Direktör Domenico Tedesco ile eski başkanlardan Ali Koç duruşmayı takip etmek için adliyeye geldi.
Futbolcular Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Dorgeles Nene, İrfan Can Kahveci ve aynı soruşturmada tutuklanıp geçen hafta tahliye edilen Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı da Yandaş'a destek için adliyeye gelen isimler arasında yer alıyor.
9 ARALIK'TAN BERİ TUTUKLU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan sevk yazısında Yandaş'la ilgili olarak bazı para transferlerine dikkat çekilmişti .
Geçen yıl 9 Aralık tarihinde tutuklanan Yandaş o günden bu yana Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde bulunuyor.
SUÇLAMALAR NELER?
Ünlü futbolcu hakkında hazırlanan iddianamede, futbolda bahis-şike iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma neticesinde, suç tarihinde profesyonel futbolcu olarak görev yapan Yandaş'ın bahis sitelerinde üyelik kaydının tespit edilmesi üzerine şüpheli hakkında soruşturma işlemlerine başlanıldığı ifade edildi.
Yandaş'ın MASAK raporları üzerinde yapılan incelemede Ersen Dikmen'le yoğun para trafiği olması ve Yandaş tarafından Dikmen'e gönderilen paraların kısa süre içerisinde bahis sitelerine aktarıldığının tespit edilmesi üzerine Dikmen hakkında da soruşturma işlemlerine başlanıldığı, Yandaş'ın TFF kayıtlarından anlaşılacağı üzere, suç tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü takımında futbolcu olduğu iddianamede yer aldı.
İddianamede, Yandaş'ın bir yasal bahis sitesine 13 Mart 2017'den itibaren üyelik kaydının bulunduğu, şüphelinin 2017-2019 arasında yaklaşık 932 farklı ID numaralı kupon bilgisinin olduğu ancak bahislerin geçmiş yıllar olması nedeniyle bu dönemdeki içeriklerin tespit edilemediği, 2019'dan itibaren ise şüpheli Ersen Dikmen üzerinden bahis kuponları yaptığının tespit edildiğine dikkat çekildi.
Şüpheliler Yandaş ve Dikmen'in irtibatlarının tespit edilmesi amacıyla BTK'den temin edilen HTS kayıtlarının inceleme yapılmak üzere bilirkişiye tevdi edildiği, 24 Aralık 2025'te dosyaya gelen bilirkişi raporuna göre şüphelilerin birbirleriyle sık şekilde irtibatlı olduklarının tespit edildiği iddianamede kaydedildi.
Yandaş ile Dikmen'in nitelikli dolandırıcılık ile şike ve teşvik primi suçlarından 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.