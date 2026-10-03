Meteorolojiden dört şehire sarı kodlu fırtına uyarısı

İSTANBUL'DA HAVA AÇIYOR

İstanbul'da günlerdir etkili olan sağanak yağış bugünden itibaren ara verecek. Sabah saatlerinde bazı ilçelerde yerel olarak etkili olması beklenen yağmurun ardından öğle saatlerine doğru hava açacak. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte megakentteki hava sıcaklığının bir kademe artması bekleniyor. İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 21 derece olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA'DA PARÇALI BULUTLU HAVA

Başkent Ankara'da da bugün parçalı bulutlu bir gökyüzü olacak. Ankara'daki hava sıcaklığının 17 derece olması bekleniyor. İzmir'de ise rüzgar etkili. Buradaki hava sıcaklığı ise 25 dereceyi görecek.

Bugün bazı şehirlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul 21

Ankara 17

İzmir 25

Antalya 25

Adana 26

Bursa 21

Konya 16

Diyarbakır 23

Şanlıurfa 26

Erzurum 16

Trabzon 20