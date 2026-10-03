Meteorolojiden dört şehire sarı kodlu fırtına uyarısı
03.10.2026 08:28
Meteoroloji kuvvetli rüzgarın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Kuzey Ege'de fırtına, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağmur bekleniyor. İstanbul'da ise sıcaklığın bir kademe artacağı tahmin ediliyor.
Türkiye'nin batısında kuvvetli fırtına, güney bölgeler ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Bu bölgede rüzgarın hızının zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. MGM, beklenen fırtına nedeniyle Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa'ya sarı kodlu uyarıda bulundu.
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de ise sağanak beklentisi var. Akdeniz ile Güneydoğu'daki yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı belirtiliyor. Yağışların, Adana’nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize’nin doğusu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Kuvvetli sağanak nedeniyle oluşabilecek su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi
İSTANBUL'DA HAVA AÇIYOR
İstanbul'da günlerdir etkili olan sağanak yağış bugünden itibaren ara verecek. Sabah saatlerinde bazı ilçelerde yerel olarak etkili olması beklenen yağmurun ardından öğle saatlerine doğru hava açacak. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte megakentteki hava sıcaklığının bir kademe artması bekleniyor. İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 21 derece olacağı tahmin ediliyor.
ANKARA'DA PARÇALI BULUTLU HAVA
Başkent Ankara'da da bugün parçalı bulutlu bir gökyüzü olacak. Ankara'daki hava sıcaklığının 17 derece olması bekleniyor. İzmir'de ise rüzgar etkili. Buradaki hava sıcaklığı ise 25 dereceyi görecek.
Bugün bazı şehirlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:
İstanbul 21
Ankara 17
İzmir 25
Antalya 25
Adana 26
Bursa 21
Konya 16
Diyarbakır 23
Şanlıurfa 26
Erzurum 16
Trabzon 20