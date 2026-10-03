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Meteorolojiden dört şehire sarı kodlu fırtına uyarısı

03.10.2026 08:28

Meteorolojiden dört şehire sarı kodlu fırtına uyarısı
Anadolu Ajansı

Meteoroloji kuvvetli rüzgarın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

NTV - Haber Merkezi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Kuzey Ege'de fırtına, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağmur bekleniyor. İstanbul'da ise sıcaklığın bir kademe artacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'nin batısında kuvvetli fırtına, güney bölgeler ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Bu bölgede rüzgarın hızının zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. MGM, beklenen fırtına nedeniyle Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa'ya sarı kodlu uyarıda bulundu.

 

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT

 

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de ise sağanak beklentisi var. Akdeniz ile Güneydoğu'daki yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı belirtiliyor. Yağışların, Adana’nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize’nin doğusu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Anadolu Ajansı

Kuvvetli sağanak nedeniyle oluşabilecek su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi

İSTANBUL'DA HAVA AÇIYOR

 

İstanbul'da günlerdir etkili olan sağanak yağış bugünden itibaren ara verecek. Sabah saatlerinde bazı ilçelerde yerel olarak etkili olması beklenen yağmurun ardından öğle saatlerine doğru hava açacak. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte megakentteki hava sıcaklığının bir kademe artması bekleniyor. İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 21 derece olacağı tahmin ediliyor.

 

ANKARA'DA PARÇALI BULUTLU HAVA

 

Başkent Ankara'da da bugün parçalı bulutlu bir gökyüzü olacak. Ankara'daki hava sıcaklığının 17 derece olması bekleniyor. İzmir'de ise rüzgar etkili. Buradaki hava sıcaklığı ise 25 dereceyi görecek.

 

Bugün bazı şehirlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

 

İstanbul 21

Ankara 17

İzmir 25

Antalya 25

Adana 26

Bursa 21

Konya 16

Diyarbakır 23

Şanlıurfa 26

Erzurum 16

Trabzon 20

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