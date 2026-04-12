Metrelerce yüksekten kanala düştü

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Savaş Özaydemir Teknoloji Bulvarı'nda M.Ç. idaresindeki otomobil, sabaha karşı virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Orta refüje çarpan otomobil, demir parmaklıkları parçalayarak yaklaşık 5 metre yükseklikten sulama kanalına düştü.

Sürücü M.Ç. ile yolcu B.H. yan dönen araç içinde sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişi, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.