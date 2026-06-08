Metrobüste başlayan yan bakma kavgası cinayetle bitti: Baba ve oğlu gözaltında
08.06.2026 12:49
Son Güncelleme: 08.06.2026 12:55
Olayda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ferdi.
İstanbul Beylikdüzü'nde Ferdi A., metrobüste yan bakma nedeniyle başlayan kavgada bıçaklanıp yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bir baba ve oğlu gözaltına alındı.
İstanbul'da metrobüste B.B. ve beraber yolculuk yaptığı babası M.B. ile Ferdi A. (22) arasında iddiaya göre yan bakma nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma başka yolcuların araya girmesiyle son bulurken Ferdi A. metrobüsten indi.
Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda dün saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda metrobüsten inen şüpheli baba ve oğlu ile Ferdi A. arasında çıkan tartışma dışarıda tekrar başladı.
Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ferdi A. bıçaklanarak yaralandı.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.
BABA VE OĞLU GÖZALTINDA
Ağır yaralandığı belirlenen Ferdi A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferdi A. kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin başlatmış olduğu soruşturmanın ardından şüpheli B.B. ve babası M.G gözaltına alındı.
Şüpheliler "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.