Metrobüste başlayan yan bakma kavgası cinayetle bitti: Baba ve oğlu gözaltında

İstanbul'da metrobüste B.B. ve beraber yolculuk yaptığı babası M.B. ile Ferdi A. (22) arasında iddiaya göre yan bakma nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma başka yolcuların araya girmesiyle son bulurken Ferdi A. metrobüsten indi.

Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda dün saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda metrobüsten inen şüpheli baba ve oğlu ile Ferdi A. arasında çıkan tartışma dışarıda tekrar başladı.

Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ferdi A. bıçaklanarak yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

BABA VE OĞLU GÖZALTINDA

Ağır yaralandığı belirlenen Ferdi A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferdi A. kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin başlatmış olduğu soruşturmanın ardından şüpheli B.B. ve babası M.G gözaltına alındı.

Şüpheliler "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.