Mezdeke dansçısı Kanbur cinayetinde 10 yıl sonra ilk gözaltı

90'lı yılların en ünlü oryantal dans grubu Mezdeke'nin üyesi Aynur Kanbur 26 Mart 2016'da, çöp atmak için kapısını açtığı İstanbul Şişli 'deki evinde tabancayla vurularak öldürüldü.

Aradan geçen 10 yılda ne katil ya da katiller yakalanabildi, ne de cinayetin sebebi anlaşıldı. Faili meçhul kalan Aynur Kanbur cinayetinde ilk ciddi gelişme yaşandı.

YENİDEN İNCELENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, o dönem 49 yaşında olan Aynur Kanbur'un öldürülmesine ilişkin dosyayı raftan indirdi.

Yeniden inceleme başlatıldı. Çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ile azmettirici oldukları değerlendirilen F.K. ve S.K. isimli şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda B.G., F.K. ve S.K. gözaltına alındı.