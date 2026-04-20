MHP Bolu İl Teşkilatı feshedildi
20.04.2026 20:01
Anadolu Ajansı
MHP'de Bolu İl Teşkilatı feshedildi. İl başkanlığı görevine yeni atama yapıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bolu İl Teşkilatının feshedildiğini bildirdi.
Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Bolu İl Teşkilatının, parti tüzüğü kapsamında feshedildiğini, İl Başkanlığı görevine Seyit Mehmet Başaran'ın atandığını belirtti.
MHP'de daha önce de İstanbul, Muğla, Çanakkale, Bilecik, Kars, Eskişehir, Kütahya il teşkilatları feshedilmişti.