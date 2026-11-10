MHP Genel Başkanı Bahçeli, Fatih Terim'i kabul etti
10.11.2026 23:37
Anadolu Ajansı
Ziyareti, MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar duyurdu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim ile bir araya geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim ile bir araya geldi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk futbolunun yaşayan efsanesi Sayın Fatih Terim, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi Genel Merkezimizde ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.