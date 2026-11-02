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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kız kardeşi Semiha Bahçeli vefat etti

02.11.2026 20:32

Son Güncelleme: 02.11.2026 20:37

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kız kardeşi Semiha Bahçeli vefat etti
Anadolu Ajansı
NTV.com.tr - Haber Merkezi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Semiha Bahçeli vefat etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti. Serpil Bahçeli için memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu.

 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabında yayımladığı başsağlığı mesajında ''Merhumeye Allah’tan rahmet; başta muhterem büyüğümüz MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, değerli ailesine, yakınlarına ve MHP camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet, makamı âli olsun.'' dedi.