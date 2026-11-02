MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli vefat etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ’nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti. Serpil Bahçeli için memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu.

Serpil Bahçeli, bugün Osmaniye Asri Mezalığı'ndaki aile kabristanında gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine katılanlar, Bahçeli ailesine taziyede bulundu.

Serpil Bahçeli, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabında yayımladığı başsağlığı mesajında, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi Serpil Bahçeli’nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise ''Merhumeye Allah’tan rahmet; başta muhterem büyüğümüz MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, değerli ailesine, yakınlarına ve MHP camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet, makamı âli olsun.'' ifadelerine yer verdi. .



Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin kıymetli kız kardeşi Serpil Bahçeli’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Yüce Allah’tan rahmet; Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin kıymetli kız kardeşi Serpil Bahçeli’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; Sayın Devlet Bahçeli’ye, ailesine ve tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi Serpil Bahçeli Hanımefendi’nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye yüce Allah’tan rahmet, başta MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, kıymetli ailesine, yakınlarına ve Milliyetçi Hareket Partisi camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin kıymetli kız kardeşi Serpil Bahçeli’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; Sayın Devlet Bahçeli’ye, ailesine, yakınlarına ve MHP camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum.”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin kıymetli kız kardeşi Serpil Bahçeli Hanımefendi’nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; başta Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’ye, kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin vefat eden muhterem kız kardeşi Prof. Dr. Serpil Bahçeli Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet diliyorum. Başta Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Allah mekanını cennet eylesin”

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin kıymetli kız kardeşi Serpil Bahçeli Hanımefendi’nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Yüce Allah’tan rahmet; başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin kıymetli kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin kıymetli kız kardeşi Serpil Bahçeli Hanımefendi’nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; Sayın Devlet Bahçeli’ye, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun” dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi Serpil Bahçeli Hanımefendi’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhumeye Cenab-ı Allah’tan rahmet; başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum"