MHP'den erken seçim açıklaması

Siyasette erken seçim tartışmaları devam ederken, Cumhur İttifakı ortağı MHP 'den çarpıcı bir çıkış geldi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, erken seçim tartışmalarıyla ilgili konuştu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın yeniden adaylığına destek verdi. Kanal 7 yayınına katılan Akçay seçimlerin zamanında olacağını söyledi.

"Seçimler elbette zamanında olacak." diyen MHP Grup Başkanvekili Akçay, "Biz de MHP olarak Türkiye 'nin istikrarının devamı bakımından Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın tekrar aday olması ve bir dönem daha son olarak devam etmesinin memleketin istikbali bakımından olumlu olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçimin zamanına ilişkin de konuşan Akçay sözlerine şöyle devam etti: "Seçimlerin yenilenmesi anlamında Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığını temin edecek şekilde bir karar alınır.

Bir seçim yapalım denildiğinde hiçbir parti 'hayır yapmayalım' demez. Yani CHP 'yapmayalım" mı diyecek? Kimse seçimden kaçamaz. Zamanı o zamandır yani."