Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e hakaret davasında tahliye

AK Parti'li Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün hakkında bir sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle açılan davanın ikinci duruşması, Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, söz konusu paylaşımın “kamu görevlisine karşı alenen hakaret ” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarını oluşturduğunu ileri sürerek sanığın her iki suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada ayrıca, sanık hakkında daha önce verilmiş olan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararının ihbar edilmesi ve tutukluluk halinin devamı istendi.

“ŞAHSIM ADINA UTANÇ DUYUYORUM”

Sanık M.E.K., savunmasında bu şekilde bir kadının itibarının zedelenmesi acısının tarif edilemez olduğunu söyledi.

Herhangi bir kadını dini inançlarına göre hedef almayacağını savunan sanık, şahsı adına utanç duyduğunu belirtti.

Kendisi memleketinden uzak bir cezaevindeyken ailesinin geçimini sağlamakta güçlük çektiğini iddia eden M.E.K., bu eylemin siyasi kimliğinin hedef alınması sonucu olduğunu öne sürdü.

Kendi annesinin de başörtülü bir kadın olduğunu belirten sanık, adli kontrolle beraatını talep etti.