Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e hakaret davasında tahliye
08.05.2026 11:39
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş.
Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e kılık kıyafeti üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık adli kontrol şartıyla tahliye oldu.
AK Parti'li Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün hakkında bir sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle açılan davanın ikinci duruşması, Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, söz konusu paylaşımın “kamu görevlisine karşı alenen hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarını oluşturduğunu ileri sürerek sanığın her iki suçtan cezalandırılmasını talep etti.
Mütalaada ayrıca, sanık hakkında daha önce verilmiş olan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararının ihbar edilmesi ve tutukluluk halinin devamı istendi.
“ŞAHSIM ADINA UTANÇ DUYUYORUM”
Sanık M.E.K., savunmasında bu şekilde bir kadının itibarının zedelenmesi acısının tarif edilemez olduğunu söyledi.
Herhangi bir kadını dini inançlarına göre hedef almayacağını savunan sanık, şahsı adına utanç duyduğunu belirtti.
Kendisi memleketinden uzak bir cezaevindeyken ailesinin geçimini sağlamakta güçlük çektiğini iddia eden M.E.K., bu eylemin siyasi kimliğinin hedef alınması sonucu olduğunu öne sürdü.
Kendi annesinin de başörtülü bir kadın olduğunu belirten sanık, adli kontrolle beraatını talep etti.
1976 doğumlu lisans mezunu Zeynep Güneş, Mihalgazi Belediye Başkanlığı görevini üç dönemdir sürdürüyor.
“EYLEM TOPLUMDA İNFİAL OLUŞTURMUŞTUR”
Zeynep Güneş'in avukatı ise, sanığın eyleminin yalnızca kamu görevlisine yönelik bir hakaret niteliği taşımadığını, paylaşımın müvekkilini dini ve manevi değerleri üzerinden aşağılamaya yönelik olduğunu iddia etti.
Avukat, eylemin toplumda infial oluşturduğunu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun tehlike unsurunun somut olarak oluştuğunu da öne sürdü.
ADLİ KONTROLLE TAHLİYE KARARI
Mahkeme, sanık avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre verdi. Heyet, savcılığın aksi yöndeki talebine karşı sanığın tahliyesine ve hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti.
Duruşma, 15 Mayıs'a ertelendi. Sanık, 7 buçuk yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor.
NE OLMUŞTU?
Zeynep Güneş, giyim tarzı nedeniyle sosyal medyadan hakarete maruz kalmış söz konusu kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Sosyal medya hesabından M.E.K. isimli bir kişinin yaptığı paylaşımda, "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AKP'ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var." ifadeleri yer almış, paylaşımın aşağılayıcı üslubu kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
İYİ Parti, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef alan M.E.K.'yi ihraç etmişti.