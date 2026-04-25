Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı

Milli Eğitim Bakanlığı üst yönetimine yapılan atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Buna göre Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı. Yılmaz'ın yerine Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli atandı.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na Cem Gençoğlu getirildi. Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu ile Hatice Çelik görevlendirildi. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Meteoğlu, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne ise Emre Topçu'nun ataması yapıldı.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına Tarık Tanguroğlu atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına Fatih Enes Bot, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığına Ömer Faruk Öztürk, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına ise İbrahim Oğuzhan Yıldırım getirildi.