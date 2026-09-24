Milli Eğitim Bakanı Tekin NTV'de | Manisa'daki saldırıyla ilgili açıklama: Anne ve babalara çağrı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Bakan Tekin, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırının İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde değil, lisenin yakınında gerçekleştiğini söyledi.

"Okullarda çok kapsamlı tedbirler alındı." diyen Tekin, saldırıyı gerçekleştiren H.O. isimli saldırganın evden aldığı silahla olayı gerçekleştirdiğini anımsatıp, "İlaçları nasıl çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın türünden uyarı varsa, bu silahların çocukların ulaşamayacağı yerlerde olması gerekiyor." diye konuştu.

Bakan Tekin, "Bu saldırıyı sadece ve sadece okul güvenliği, emniyet vb. üzerinden okumamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

“İLK İFADE AKRAN ZORBALIĞI AMA OKULA İKİ ÜÇ GÜN GİTMİŞ”

Saldırgan H.O.'nun ilk ifadesinde akran zorbalığından bahsettiğini anlatan Tekin, "Çocuk henüz akran zorbalığı dediğimiz şeyi görebilecek kadar okula gitmemiş. Dokuzuncu sınıfa yeni kayıt olmuş. Devamsızlığından dolayı iki ya da üç gün gitmiş." bilgisini verdi.

“ÇOCUKLARIN KİMİNLE YAZIŞTIĞI TAKİP EDİLMELİ”

Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çeken Tekin velilere çağrıda bulunup, "Çocuklarımızın oyun sitelerinin arka planındaki mesajlaşma ortamlarında, sosyal medya platformlarında kiminle yazıştığı takip edilmeli." dedi.

“BİR ANNE BABANIN BUNU TAKİP ETMESİ GEREKİR”

Turgutlu'daki saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin sosyal medya platformu yazışmalarında çeşitli ipuçları olduğunu kaydeden Tekin, "Bir çocuk neden kendi profilinde ABD'deki bir okul saldırısındaki bir saldırganın profil resmini kendi resmi yapar? Bir anne babanın bunu takip etmesi ve görmesi gerekir." dedi.

“REHBER ÖĞRETMENLERİMİZ GEREKLİ ŞEYLERİ YAPACAK”

15 Nisan'dan bu yana rehber öğretmenlerle bu konuda çalışmalar yaptıklarını anlatan Tekin, "Velilerden istirhamım, bu türden bir sıkıntılı durum gördüklerinde bunları rehber öğretmenlerimizle paylaşsınlar. Öğretmenlerimiz bu çocuklarla ilgili gerekli şeyleri yapacaklar." ifadelerini kullandı.

OKULLARDA ALINAN FİZİKİ TEDBİRLER NELER?

Türkiye 'deki okulların tamamında, okulun bulunduğu sosyo ekonomik koşullar, fiziki pozisyonları değerlendirilerek bir parametre listesi oluşturduklarını anlatan Tekin, "Okullarımızın durumlarına göre her bir okulumuzu kategorileştirdik." dedi.

Tekin çalışma hakkında şu bilgileri verdi:

"- Her bir okulumuzda bina içi kamera sisteminden, bina çevresi kameralara kadar bağlantıları yapıldı. Turnikeler, bazı okullarımızda yüz tanıma sistemleri, görevliler için el dedektörleri, acil durum butonları gibi her okulun durumuna tedbirler silsilesini başlattık.

- Binamızın durumuna göre bahçe duvarlarının yükseltilmesinden, kapısına turnike koymamız gereken okullara kadar. Hepsi güvenlik güçlerinin tespitleri doğrultusunda aldığımız tedbirler."

PISA'DA BAŞARI NASIL YÜKSELDİ?

Türkiye'nin PISA'da başarı sırasının yükselmesinin bir sürece bağlı olduğunu anlatan Tekin, şunları kaydetti:

- İlk 30'un içinde değildik. Birden bire 2022'den 2025'e bir sıçrama yaptık demek doğru değil. 2003'ten itibaren önce okullarımızın fiziki ve teknolojik altyapısı ile ilgili çok ciddi revizyonlar yapıldı. 70-80 kişilik sınıflar OECD ortalamasına düşürüldü. Okulların fiziki kalitesi itibarıyla uluslararası göstergelerin üzerine çıkmış durumdayız.

- Bir başka konu fırsat eşitliği; taşımalı eğitimden tutun, okullarımızın pansiyon kapasitesinin artırılmasına kadar; şöyle düşünün, 2003 yılında liseye devam etme oranı yüzde 51'di, şu an yüzde 90'ların üzerinde. Artık eğitime erişim konusunda sıkıntı kalmadı. Öğretmensiz okullardan bambaşka bir yere geldik.

- Burası bizim için yeterli değil. OECD ülkeleri içerisinde ilk 15'in içinde olmak beni tatmin etmiyor. Fakat güzel olan şey şu; PISA'nın ölçtüğü üç alanda OECD ülkesi ve diğer tüm ülkeler radikal bir düşüş yaşarken bizim puanını artıran tek ülke olmamız önemli."

12 YILLIK EĞİTİM KISALACAK MI?

Bakan Tekin, 12 yıllık eğitimin kısalmasına ilişkin çalışmanın tartışmaya açıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu konuda yazılmış raporlara bakıyoruz. Buradaki derdimiz çocuklarımızın okuldan uzak kalması değil, daha etkili eğitim alması. 12 yıllık periyot içerisinde çocuklarımıza verdiğimiz şeyleri artık çocuklarımızın çok daha hızlı erişebilecekleri bir ortam mümkün."

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ

Bakan Tekin, özel okul ücretlerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"- 12 bin 500 tane özel okulumuz var. Bu özel okulların içerisinde ücreti 1,5 milyon liranın üzerinde olan 84 adet okul var. Bunlardan 14 tanesi anaokulu. Biz bütün öğrencileri bir okulla ilişkilendiriyoruz. Vatandaşın çocuğunu özel okula göndermesi bir zorunluluk değil. Biz her çocuğu evine en yakın devlet okuluyla ilişkilendiriyoruz.

- Biz özel okul temsilcilerinin fiyatlarını takip ediyoruz. Ve fahiş ücrete kesinlikle müsaade etmiyoruz. Özel okul temsilcileri de bu konuda çok hassaslar." Kıyafet, yemek ve kırtasiye ile ilgili fahiş fiyat denetimimizi yapıyoruz.