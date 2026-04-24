Milli Eğitim Bakanı Tekin, okullardaki yeni önlemleri açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen saldırılar sonrası okullarda alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Buna göre yapay zeka destekli bir risk analiz ve erken uyarı sistemi oluşturulacak. Devamsızlık eğilimleri, disiplin verileri, demografik yapı, okul riski ve suça yönelim riski gibi göstergeler birlikte değerlendirilecek. Böylece ilgili birimlerin erken aşamada harekete geçmesi sağlanacak.

Artan dijital bağımlılık ve teknoloji risklerine karşı ebeveynler için “destek ve danışma hattı” kurulacak.

Ayrıca öğrencilerin yaşadığı psikolojik kırılmalar, yapay zekâ destekli rehberlik sistemleriyle önceden tespit edilmesi planlanıyor.

Bakan Tekin yeni önlemleri madde madde şöyle sıraladı:

İlk olarak okul güvenliğini fiziki tedbirlerle birlikte dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde genişleterek ele alıyoruz. Siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık verecek, dijital dünyanın karanlık alanlarında çocuklarımızı hedef alan riskleri yapay zeka destekli analiz imkanlarıyla izleyeceğiz.

“YAPAY ZEKA DESTEKLİ BİR RİSK ANALİZ VE ERKEN UYARI SİSTEMİ OLUŞTURUYORUZ'”

Bakanlıklar arası veri paylaşımını ve iş birliğini güçlendirecek, okulların çevresinden giriş çıkış düzenine, kurumlar arası eş güdümüne kadar yeni modelleri ivedilikle devreye alıyoruz. Veri entegrasyonu sürecini yapay zeka destekli bir risk analiz ve erken uyarı sistemi oluşturuyoruz.

“DEVAMSIZLIK EĞİLİMLERİ, DEMOGRAFİK YAPI, SUÇA YÖNELİM RİSKİ GİBİ GÖSTERGELER BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLECEK”

Devamsızlık eğilimleri, disiplin verileri, demografik yapı, okul riski ve suça yönelim riski gibi göstergeleri birlikte değerlendiren bu yapı sayesinde, tek başına sınırlı anlam taşıyan sinyalleri bütüncül biçimde okuyabilecek, ilgili birimlerimizi erken aşamada harekete geçirebileceğiz.

Anne babalarımızın çocuklarının maruz kaldığı dijital içerikleri daha yakından tanıması ve gerektiğinde hızlı destek alabilmesi için yeni bir destek planı oluşturuyoruz.

Öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize kriz yönetimi, riskli durumlara karşı tepki verme durumunda kapsamlı eğitimler planlıyoruz.

Öğrencilerimiz için psikososyal destek mekanizmalarını daha da güçlendirecek, 23 ilde pilot olarak başlattığımız Duygu, Değer Temelli Dijital Esenlik Projemizi genişleterek ülke çapında yaygınlaştıracağız.

“REHBERLİK KAPASİTESİ GÜÇLENDİRİLECEK”

Riskleri erkenden fark eden, etkili ve zamanında müdahale üreten rehberlik kapasitemizi daha hassas hâle getireceğiz. Çocuklarımızın sessizce içine kapandığı, görünürde fark edilmeyen ama zamanla derinleşen kırılma alanlarını daha erken öngörebilen, uygun destek mekanizmalarını vakit kaybetmeden devreye alabilen yapay zeka desteğiyle rehberlik sistemimizi daha güçlü bir hale getireceğiz.

“TÜRKİYE GENELİNDE 60 BİN OKUL MASADA”

Riskli okullarda polisin bilfiil bulunması, bazı okullarda devriye araçlarının çalışması gibi adımları zaten planladıklarını belirten Tekin, İçişleri Bakanlığı'yla yürütülen görüşmeler sonucu ortaya çıkan tabloyu şöyle anlattı:

“Hangi okullarda hangi tedbirlerin alınacağı, dedektörlerden x-ray cihazlarına kadar bu okulları tekrar masaya yatırılıyoruz. Bu alınan güvenlik tedbirlerinin daha sağlıklı sonuçlar vermesi için aksayan yönler varsa okul bazlı olarak, tek tek Türkiye 'deki 60 bin okulumuzu gözden geçiriyoruz. İçişleri Bakanlığımız da okullarımız için geliştirdiğimiz risk haritasını daha hassas bir hale getiriyor.”