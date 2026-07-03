Milli İstihbarat Akademisi'nden NATO raporu: Ankara zirvesi kritik bir dönemeç

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne günler kala "Ankara Zirvesi, NATO 3.0 Tartışmaları ve Türkiye " adlı rapor yayımladı.

Raporun önsözünü kaleme alan Akademi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse uluslararası güvenlik ortamının giderek öngörülebilirlikten uzaklaştığına dikkat çekti.

Güvenliğin artık yalnızca askeri kapasiteyle üretilemeyeceğini belirten Köse, NATO’nun bu dönüşümün merkezinde yer aldığını belitti.

Raporda, Ankara Zirvesi’nin NATO’nun yeni güvenlik çağında nasıl bir ittifak olmak istediğini gösterecek, stratejik bir platform niteliği taşıdığı vurgulandı.

“TÜRKİYE KRİTİK BİR MÜTTEFİK”

Raporda Türkiye'nin NATO 3.0 için kritik bir müttefik olduğuna vurgu yapıldı.

Türkiye'nin güvenilir bir müttefiklikten stratejik katma değer üreten aktörlüğe doğru evrildiği belirtildi.

Yine raporda, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü farklılaştıran en önemli unsurun doğru ve güney kanatlarının güvenlik gündemlerini eş zamanlı okuyabilmesi olduğu paylaşıldı.

Bu nedenle, Türkiye'nin NATO'nun 360 derece güvenlik anlayışının uygulamadaki somut karşılığını ürettiği vurgulandı.

ANKARA ZİRVESİNİN ÖNEMİ

Raporda Ankara Zirvesi'nin hem NATO açısından hem de Türkiye açısından kritik önem taşıdığına vurgu yapıldı.

Türkiye'nin savunma ve istihbarat kapasitesinin ittifakın caydırıcılığına katkı sunma potansiyeline de dikkat çekildi.

Savunma sanayisinde nitelik, nicelik ve sürdürülebilirlik açısından Türkiye'nin NATO içinde kritik bir örnek oluşturduğu kaydedildi.

Türkiye'nin NATO'nun yeni güvenlik anlayışının şekillenmesine katkı sunabilecek önemli aktörlerden olduğu belirtildi.