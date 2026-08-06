Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörsüz Türkiye mesajı

Milli Savunma Bakanlığı 'nda bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

Basın bilgilendirme toplantısında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verildi.

Bakanlık, terörle mücadelede güvenlik güçlerinin üstün gayreti ve vatandaşların desteğiyle büyük başarı elde edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Terörsüz Türkiye süreci doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılmasının yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

"Bu yönüyle Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur." denilen açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerine düşen görev ve sorumlulukları bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, "Terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir." denildi.

ABD-İRAN GERGİNLİĞİ

Basın bilgilendirme toplantısında ABD-İran gerilimine de değinildi.

Bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için taraflara sağduyulu ve sorumlu davranma çağrısında bulunan bakanlık, "Bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi önündeki en büyük engel olan İsrail, Gazze'de ateşkes ve kalıcı barışa yönelik diplomatik girişimlerin olumlu seyrettiği bir dönemde, bu çabaları bilinçli şekilde sabote etmeyi sürdürmektedir." açıklamasında bulundu.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

Milli Savunma Bakanlığı'ndaki bilgilendirme toplantısında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da gündeme geldi.

İsrail'in geçen hafta sonu Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıda 30'dan fazla sivilin yaşamını yitirdiğini anımsatan bakanlık, söz konusu saldırıların İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan yaklaşımının son örneği olduğunu belirtti.

Açıklamada şöyle denildi:

"- Uluslararası toplumun, İsrail’in bu eylemlerine karşı uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha kararlı ve güçlü bir tutum sergilemesinin, bölgede barış ve istikrarın tesisi açısından elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."