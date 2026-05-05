Milyarlarca liralık dev sanal kumar operasyonu

Sanal kumar ve yasa dışı bahisle mücadele sürüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek , İzmir merkezli sekiz şehirde yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonu yapıldığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinesinde 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten suç örgütüne operasyon yapıldı.

“ÖRGÜTE AĞIR BİR DARBE İNDİRİLDİ”

Operasyonla ilgili açıklama yapan Gürlek, "Suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir." dedi.

Toplumsal huzuru, aile yapısını ve gençleri hedef alan illegal yapılarla mücadeleyi sürdüreceklerini söyleyen Bakan Gürlek, "Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

SANAL KUMAR VE YASA DIŞI BAHİS TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE

Sanal kumar bağımlılığı ve yasa dışı bahis bir süredir Türkiye 'nin gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda son dönemde birçok operasyon gerçekleştirildi.

Bakan Gürlek, geçen günlerde yaptığı bir açıklamada yasa dışı bahisle mücadele için 81 il başsavcılığına yazı gönderdiğini söylemişti . Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumar konusunda mücadele kararlılıklarının sonuna kadar süreceğini kaydetmişti.