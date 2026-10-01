Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor: Bakanlık ürün yorumlarında yeni kuralları açıkladı

Ticaret Bakanlığı , internetten alışverişte tüketicilerin kararlarını etkileyen ürün ve hizmet yorumlarına ilişkin kurallara dair açıklama yaptı. Düzenlemeye göre, değerlendirme yalnızca ürünü veya hizmeti satın alan tüketiciler tarafından yapılabilecek. Olumlu ve olumsuz yorumlar ayrım gözetilmeksizin yayımlanacak ve en az bir yıl erişilebilir olacak.

Bakanlık, internet ortamındaki sahte ürün yorumlarıyla tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçilmesi amacıyla tüketici değerlendirmelerine yönelik denetimlerin sürdürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, tüketicilerin internetten alışveriş yaparken ürün ve hizmetlere ilişkin değerlendirmelerden önemli ölçüde etkilendiğine dikkat çekilerek yorumların yayımlanmasında uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

YALNIZCA SATIN ALANLAR YORUM YAPABİLECEK

Mevzuata göre internet ortamında bir ürün veya hizmet hakkında tüketici değerlendirmesi yapabilmek için söz konusu ürün veya hizmetin satın alınmış olması gerekiyor.

Yorumların yayımlanmadan önce gerekli incelemelerden geçirilmesi öngörülürken, olumlu veya olumsuz olmalarına göre ayrım yapılmasına izin verilmiyor.

Buna göre satıcı veya platformların olumsuz değerlendirmeleri yalnızca negatif oldukları gerekçesiyle ayıklamaması gerekiyor.

YORUMLARIN SIRALAMASINDA DA KURAL VAR

Tüketici yorumlarının kullanıcıları belirli bir yönde etkileyecek şekilde sıralanmasına da izin verilmiyor.

Değerlendirmelerin tarih, değerlendirme notu veya satıcı ve sağlayıcı gibi objektif ölçütlere göre sıralanması gerekiyor.

Yayımlanan tüketici değerlendirmelerinin en az bir yıl boyunca erişilebilir tutulmasına ilişkin kurallar da bulunuyor.

UYMAYANLARA İDARİ YAPTIRIM

Bakanlık, 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle tüketicilerin yorumlar üzerinden yanıltılmasını engellemeye yönelik yeni düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Reklam Kurulunun tüketici değerlendirmelerine ilişkin uygulamaları düzenli olarak incelediği belirtilirken, mevzuatta belirlenen kurallara aykırı hareket eden satıcı ve hizmet sağlayıcılara 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı, sahte yorumlarla vatandaşların yanlış yönlendirilmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.