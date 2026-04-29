Mine Kırıkkanat hakkında soruşturma. Kılıçdaroğlu'na ifadeleri tepki çekmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mine Kırıkkanat hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” iddiasıyla re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kırıkkanat, CHP 'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'na yönelik bir paylaşıma “Kripto kılıç artığı” yorumu yaparak tepki çekmişti.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şu şekilde:



"29.04.2026 tarihinde açık kaynaklar üzerinden yapılan incelemede, X isimli sosyal medya platformunda ‘Mine G. Kırıkkanat@mkirikkanat’ rumuzlu X hesabından ‘Veryansıntv.com @veryansintvcom’ rumuzlu hesaptan yapılan 'Kılıçdaroğlu, Andımızın kaldırılmasını desteklemiş! ' 40 yılda iyi bir is yapmış'" yazılı paylaşımı ‘Kripto kılıç artığı.’ yorumuyla kendi profilinde paylaştığı tespit edilmiş olup, Şüpheli ‘Mine G. Kırıkkanat@mkirikkanat’ rumuzlu sosyal medya kullanıcısının yukarıda belirtilen paylaşımının Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçunu oluşturabileceği değerlendirilmekle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır"