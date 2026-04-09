Minguzzi sanığı "katili övmekten" gözaltına alındı

İstanbul Kadıköy'de, Salı Pazarı'nda bıçaklandıktan sonra yaşamını yitiren 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı sanal devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşımda bulunan M.A.D. gözaltına alındı.

Şüphelinin Minguzzi cinayetinde katil zanlısıyla birlikte hareket eden kişilerden biri olduğu belirlendi. Sancaktepe'de gözaltına alınan şüphelinin sosyal medyada Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilini desteklemeye yönelik paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Mattia Ahmet'in ölümü Türkiye'de cinayete kurban giden ve katile dönüşen çocuklara dikkat çekilmesini sağladı. Cinayet işleyen 18 yaşından küçüklerin yargılanıp aldığı cezaları da tartışmaya açtı. Minguzzi cinayetinden yargılanan 18 yaşından küçük sanıklardan ikisi kasten öldürme suçundan en üst sınır olan 24'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Suça yardımdan yargılanan iki sanık ise beraat etmişti.