Miras için bombalı suikast girişimi. Baba şikayetçi olmadı, mahkeme ceza verdi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 2 yıl önce miras için, aracına patlayıcı madde koyduğu babasını öldürmek istediği gerekçesiyle tutuklanan kişi ve 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Berkant K., olayın mağduru Mehmet E. ve avukatlar katıldı. Mehmet E'nin oğlu Polat E. ile arkadaşları Abas A. ve Baran A. ise duruşmaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Savcı esas hakkında hazırladığı mütalaada, sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi. Sanıklar ise önceki savunmalarını tekrar ederek tahliye talebinde bulundu.

Duruşmada, baba Mehmet E. ise oğlunun kendisini öldürmek istemediğini savunarak, şikayetçi olmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından tutuklu sanıklar Polat E.'ye 17 yıl 6 ay, Abas A.'ya 17 yıl 4 ay ve Baran A.'ya 13 yıl 4 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, tutuklu sanık Berkant K'yi ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı, tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesini kararlaştırdı.

"BABAMA DEĞİL, MALIMIZA ZARAR VERMEK İSTEDİM"

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 30 Haziran 2024'te, Polat E. para karşılığında 3 arkadaşıyla babasının aracına patlayıcı düzeneği yerleştirmiş, baba Mehmet E. fark ettiği poşetteki patlayıcıyı evinin önündeki metruk binaya atmış, patlayıcı infilak etmişti.

Baba Mehmet E., önceki duruşmalarda da oğlunun tahliyesini istemişti. Oğlu Polat E. de önceki savunmalarını tekrar ederek, "Mütalaada her şey aleyhime yönelik yazılmış. Hiçbir kısmına katılmıyorum. Babama zarar vermek için değil malımıza zarar vermek istedim. İddia edilen suçu işlemedim." demişti.