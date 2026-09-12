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Mısır tarlasına kenevir ekmişler. 3 kişi gözaltına alındı

12.09.2026 12:48

Mısır tarlasına kenevir ekmişler. 3 kişi gözaltına alındı
IHA

Jandarmanın mısır tarlasında yaptığı aramalarda 105 kök kenevir ele geçirildi.

İHA
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Kırıkkale’de mısır tarlasına kenevir ektiği belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Çiftlik ve evlerdeki aramalarda 105 kök kenevir ile 3 tabanca ele geçirildi.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde mısır tarlasına kenevir ektiği tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 105 kök kenevir ile 3 tabanca ele geçirildi.

 

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Balışeyh ilçesinde K.Ş. (34), M.S. (45) ve A.Ö.'nün (39) çiftlik bölgesinde bulunan mısır tarlasına kenevir ektiği tespit edildi.

Arama kararının ardından şüphelilerin ikametleri ile çiftlik çevresinde arama yapıldı. Aramalarda 105 kök kenevir, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 17 tabanca fişeği ele geçirildi.

Konuyla ilgili K.Ş., M.S. ve A.Ö. gözaltına alındı. 3 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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