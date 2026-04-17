MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: Kişisel verileri bayilik sistemiyle satmışlar

Milli İstihbarat Teşkilatı, vatandaşların kişisel verilerini ele geçirip, bayi sistemi kurarak satan şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

MİT koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ekipleri ortak bir çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim sistemlerini hedef alıp, vatandaşların kişisel verilerini ele geçiren şebekeye yönelik operasyon yapıldı.

DOKUZ İLDE OPERASYON YAPILDI, 12 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan ortak çalışma sonucunda Ankara merkezli dokuz ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Manisa, Mardin, Batman, Çanakkale ve Hakkari'de 12 şüpheli gözaltına alındı.

KİŞİSEL VERİLERİ HEDEF ALDILAR

MİT, yürüttüğü istihbari çalışmalarla, kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim sistemleri ile vatandaşların kişisel verilerini hedef alan siber suç yapılanmasını takibine aldı.

Yapının, kamu kurumlarında görevli bazı kullanıcıların kimlik ve hesap bilgilerini hedef alan zararlı yazılımlar üzerinden sistemlere yetkisiz erişim sağlamaya çalıştığı, ele geçirilen hesaplar üzerinden işlem yapmaya yönelik faaliyet yürüttüğü ve bu faaliyetlerin organize bir yapı üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi.

BAYİLİK SİSTEMİ KURMUŞLAR

Elde edilen verilerin ise çok katmanlı bir yapı üzerinden ticari amaçla pazarlanarak bayilik sistemi ile üçüncü şahıslara devredildiği belirlendi.

Operasyon kapsamında, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı çok sayıda sunucu, veri depolama sistemi ve dijital materyale el konuldu.

MİT tarafından tespit edilen teknik altyapı üzerinde Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yürütülen incelemelerde, şüphelilerin kişisel verilerin sorgulanmasına imkan sağlayan sistemleri aktif olarak kullandığı ortaya çıkarıldı.

Ayrıca, örgüte ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kripto varlık cüzdanı da incelemeye alındı.

TEKNİK ALT YAPIYI KURAN ŞÜPHELİ MARDİN'DE YAKALANDI

Soruşturma kapsamında, örgütün teknik altyapısını kuran ve yöneten, faaliyetlerini kimliğini gizlemek amacıyla kod adı kullanarak yürüttüğü belirlenen şüpheli Mardin'de yakalandı.

Şüphelinin kurduğu sistem üzerinden elde edilen verileri terör örgütleri ve dolandırıcılık şebekeleri başta olmak üzere farklı suç unsurlarıyla paylaştığı, bu yapının organize suç faaliyetlerinde kullanılmasına imkan sağladığı ve bu suretle yapının yayılmasında kritik rol oynadı.