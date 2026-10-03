MİT'ten yeni rehber. İstihbaratta doğru bilinen yanlışlar

MİT 'in internet sitesinden paylaşılan "Milli İstihbarat hakkında doğru bilinen yanlışlar" başlıklı dosyada, istihbarat dünyası ile teşkilatın yapısı, personel politikası ve faaliyetlerine ilişkin bazı yaygın kanaatlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Dosyada yer alan bilgilerde MİT’in sadece operasyon yapan değil, analitik ve teknik unsurları bir bütün olarak yöneten bir istihbarat kurumu olduğuna dikkat çekildi.

Dosyada paylaşılan bilgiler şöyle:

- Yanlış: "MİT sadece operasyon yapan bir kurumdur."

Doğru: MİT; operatif, analitik ve teknik unsurları birlikte çalıştıran bir istihbarat kurumudur. Bilgi toplamak kadar, doğru analiz etmek ve doğru zamanda değerlendirmek de görevin önemli bir parçasıdır.

- Yanlış: "İstihbarat sadece gizli operasyonlardan ibarettir."

Doğru: İstihbarat; bilgi toplama, analiz, teknoloji , siber güvenlik, dil, araştırma ve koordinasyon gibi birçok faaliyeti kapsayan çok disiplinli bir alandır.