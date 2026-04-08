MİT'ten yoğun ateşkes trafiği. ABD, İran ve birçok ülkeyle ateşkes için temaslarda bulunuldu

Ortadoğu'da savaşın 40. gününde ateşkes kararı geldi. İran, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail 14 günlük ateşkesi kabul etti.

MİT SÜREÇTE AKTİF ROL OYNADI

Ankara, Ortadoğu'da sağlanan ateşkeste aktif rol oynadı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; MİT, ABD-İsrail-İran savaşında ateşkesi kolaylaştırmak ve çatışmaların büyümesini engellemek için arka planda çaba gösterdi.

Savaşın başlamasından sonra MİT, hem ABD-İsrail bloğu hem de İran'la iletişim halindeydi.

Çatışmanın yayılmasının önlenmesi, taraflar arasında iletişim kanallarının açık tutulması, krizin tırmanmasını önleyecek mesajların iletilmesi ve çatışmanın durdurulmasına yönelik çıkış yollarının belirlenmesi için çalışıldı.

Bu süreçte MİT; ABD, İran, Irak, Pakistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Mısır başta olmak üzere çok sayıda ülkeyle temas yürüttü.

Türkiye’nin bölgenin güvenlik mimarisindeki rolü bir kez daha ortaya konuldu. MİT, Devrim Muhafızları dahil İranlı muhataplarıyla süreç içerisinde istişare kanallarını yoğun şekilde kullandı.

Çatışmanın durdurulmasına dair öneri ve mesajlar sürekli Devrim Muhafızları'na iletildi.

MİT çatışma bölgelerinden diğer ülkelerin tahliye ve insani amaçlı isteklerine de yardımcı oldu.

MİT Başkanlığı ayrıca İran’daki kriz durumunun terörsüz Türkiye sürecini olumsuz yönde etkilememesi ve İran içerisinde etnik bir çatışmanın engellenmesi amacıyla da çalıştı.

Bölgede yaşanan karışıklıklardan istifa ederek, Türkiye'de gerçekleştirilebilecek casusluk faaliyetlerine karşı da sıkı önlemler alındı.