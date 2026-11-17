Olay, Bursa 'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi Sağlıklı Yaşam Parkı'nda meydana geldi. Basık otomobilleriyle park etrafına "piyasa" yapmaya gelen 2 sürücü, bir süre sonra sivil trafik polislerinin radarına takıldı.

Sürücüleri bir süre izleyen ekipler, daha sonra sürücüleri durdurarak cezai işlem uyguladı. Neye uğradıklarını şaşıran sürücüler, kameraları görünce de, "Modifiye suç değil yaşam tarzı. Cezayı yedik" dedi.

CEZAYLA BİRLİKTE ARAÇLARIN FOTOĞRAFINI ÇEKİP SOSYAL MEDYAYA ATTILAR

Sürücülerden biri, modifiyenin yaşam tarzı olduğunu savunarak gazetecilere "Bir fotoğraf 10 bin liraya geldi, indirimle 7 bin 500 liraya düşer. Güzel, böyle devam." dedi.

Yaşanan olay sonrası polis ekiplerine, "Cezayla araçları çekebilir miyiz?" diye soran gençler, "Çekebilirsiniz" yanıtını alınca telefonlarına sarıldı.

İki gençte telefonlarını çıkararak ceza kağıtlarıyla beraber otomobillerinin fotoğrafını çekerek sosyal medyaya yükledi.