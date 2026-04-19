Molotoflu saldırı şüphelisi polisten kaçarken öldü
19.04.2026 05:44
Muğla'da, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ın evine düzenlenen molotof kokteylli saldırının ardından polisten kaçarken çıktığı çatıdan düşen 17 yaşındaki Yalçın Demir Kırbaş hayatını kaybetti.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde polis ekipleri, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ın ailesinin evine düzenlenen molotof kokteylli saldırının faili olduğu gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunan Yalçın Demir Kırbaş’ı yakalamak için çalışma başlattı.
Dün akşam saatlerinde yapılan arama sırasında polis ekiplerini fark eden Kırbaş, girdiği binanın çatısına çıktı. Buradan yan binanın çatısına geçmek isteyen genç, yaklaşık 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Kırbaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.