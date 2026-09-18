Motoru arızalanan botta sürüklenen 3’ü çocuk 7 düzensiz göçmen kurtarıldı
18.09.2026 14:27
IHA
Botta sürüklenen 7 göçmen kurtarıldı.
Didim açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 4 yetişkin ile beraberlerindeki 3 çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında motoru arızalanan lastik botta sürüklenen 3’ü çocuk 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Didim açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım istendiği ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu TCSG-21 sevk edildi.
Ekipler, bottaki 4 yetişkin ile beraberlerindeki 3 çocuğu kurtardı.
Düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.