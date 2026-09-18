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Motoru arızalanan botta sürüklenen 3’ü çocuk 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

18.09.2026 14:27

Motoru arızalanan botta sürüklenen 3’ü çocuk 7 düzensiz göçmen kurtarıldı
IHA

Botta sürüklenen 7 göçmen kurtarıldı.

İHA
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Didim açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 4 yetişkin ile beraberlerindeki 3 çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında motoru arızalanan lastik botta sürüklenen 3’ü çocuk 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

 

Didim açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım istendiği ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu TCSG-21 sevk edildi.

 

Ekipler, bottaki 4 yetişkin ile beraberlerindeki 3 çocuğu kurtardı.

 

Düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.

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