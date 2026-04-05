Motosiklet sayısı 7 milyonu aştı. 2025 yılında her iki kazadan birine motosikletler karıştı

2025'te yaşanan 288 bin 318 trafik kazasının yüzde 50,2'sine motosikletler karıştı. Bu kazalarda bin 675 kişi hayatını kaybetti.

Alınan önlemlerse 2026 yılının ilk çeyreğine olumlu yansıdı. Geçen yılın aynı dönemine göre motosiklet kazalarındaki can kaybı yaklaşık yüzde 30 azaldı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre; 2019'da 3 milyon 300 bin olan trafikteki motosiklet sayısı 7 yılda iki kattan fazla artarak 7 milyon 200 bine ulaştı.

GÜNDE YAKLAŞIK BEŞ KİŞİ MOTOSİKLET KAZASINDA CAN VERİYOR

Bu da trafikteki tüm taşıtların yüzde 20,9'unun motosiklet olduğu anlamına geliyor. Verilere göre bu artış kazaları da beraberinde getiriyor. Günde yaklaşık beş kişi motosiklet kazalarında hayatını kaybediyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Sahadaki tespitlerimiz ve kaza tutanaklarımız açıkça gösteriyor ki kazaların en büyük davetçisi aşırı hız ve hatalı şerit değiştirmektir. Trafiğin akışı içinde araçların arasından zikzak çizerek kontrolsüzce ilerlemek, sinyal vermeden aniden şerit değiştirmek ve hız sınırlarını hiçe saymak, kazayı kaçınılmaz kılmaktadır.” dedi.

2026'NIN İLK ÜÇ AYINDA MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLÜM YÜZDE 30 AZALDI

Önlemler, 2026 yılının ilk üç ayına olumlu yansıdı. 1 Ocak- 26 Mart tarihleri arasında yaşanan ölümlü motosiklet kazaları yüzde 22,1 oranında azaldı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 124'ten 87'ye düşerek yaklaşık yüzde 30 azaldı.