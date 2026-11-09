Motosiklet sesinden ürken 103 koyun telef oldu

Dar alanda üst üste yığılan koyunlar, yaşanan izdihamda sıkışarak nefessiz kaldı.

Toplam 103 koyun boğularak telef oldu. İki yetiştiriciyi büyük maddi zarara uğratan olayın ardından bölgeye jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerinde incelemede bulundu.