Motosiklet sesinden ürken 103 koyun telef oldu
09.11.2026 08:41
Erzincan Dereyurt köyünde dere yatağına sıkışan 103 koyun telef oldu.
Erzincan’ın Dereyurt köyünde motosikletlerin çıkardığı sesten korkarak kaçışan 103 koyun, dere yatağında sıkışarak boğuldu.
Olay, Erzincan’ın Dereyurt köyünde meydana geldi. Ayşenur Yıldız’a ait 45 adet ve Burak Has’a ait 58 adet koyun, Erzincan-Gümüşhane karayolundan geçen motosikletlerin çıkardığı sesten ürktü.
Panik halinde kaçışmaya başlayan sürü, dere yatağına yöneldi.
Ekipler olay yerinde incelemede bulundu.
Dar alanda üst üste yığılan koyunlar, yaşanan izdihamda sıkışarak nefessiz kaldı.
Toplam 103 koyun boğularak telef oldu. İki yetiştiriciyi büyük maddi zarara uğratan olayın ardından bölgeye jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler olay yerinde incelemede bulundu.