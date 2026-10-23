Motosikletli hırsızlara büyük tepki. "Başka bir şey çal, köpek çalmak nedir"
23.10.2026 09:47
Son Güncelleme: 23.10.2026 09:47
Hatay'da 'Tomi' isimli köpeğin çalındığı anlar kameraya yansıdı.
Hatay'da bir ailenin 2 yıldır baktığı 'Tomi' isimli köpek, motosikletli 2 kişi tarafından çalındı. Aile hırsızlara "Köpek çalmak nedir?" diyerek sitem etti.
Olay, Dörtyol ilçesine bağlı Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. Aleyna Çetil'e 2 yıl önce nişanlısı tarafından hediye edilen ve ailenin 'Tomi' adını verdiği köpek, dün akşam saatlerinde ortadan kayboldu.
Saat 22.45 sıralarında köpeğin evde olmadığını fark eden aile, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını kontrol etti.
Görüntülerde, motosikletle gelen 2 kişiden birinin etrafı gözetledikten sonra cebinden çıkardığı tasmayı Tomi'ye taktığı, ardından köpeği motosiklete bindirerek bölgeden uzaklaştığı görüldü.
Görüntüleri inceleyen Çetil ailesi, polis ekiplerine şikayette bulundu. Aile, 2 yıldır birlikte yaşadıkları Tomi'nin bulunmasını istiyor.