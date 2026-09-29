"Motovlogcu Dayı" olarak tanınıyordu. Fenomen motorcu Cumhur Kahraman yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre kaza, Dikili ilçesinde meydana geldi. Cumhur Kahraman idaresindeki motosiklete bir tır çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak ağır yaralanan Kahraman'ı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kahraman, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Motosiklet camiasında sevilen ve tanınan bir isim olan Cumhur Kahraman, sosyal mecralarda özellikle motosiklet sürüşü, trafik kuralları ve yol güvenliği üzerine hazırladığı eğitici ve bilgilendirici videolarla dikkat çekiyordu.

YouTube platformunda "Motovlogcu Dayı" adıyla yürüttüğü kanalında binin üzerinde içerik üreten Kahraman'ın, 41 bin 500 abonesi ve 35 milyonun üzerinde izlenmesi bulunuyordu. Acı haberin ardından sosyal medyada binlerce takipçisi ve motosiklet tutkunu taziye mesajları paylaştı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

MOTOSİKLETLERİYLE GELDİLER

Yakınları ve motosiklet sürücüleri ise Kahriman'ın cenazesini almak için İstanbul'dan İzmir’e geldi.

İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Bireysel Motorcular Derneği Kurucu Başkanı Muhammed Kopan, "Sosyal medyada motosiklet camiası için her türlü soruna ilk önce o koşardı. Kuryelerin sesi olurdu. Yoldaki bozuk asfaltlar için belediyelerle yazışmalar yapardı. Hız sınırına dikkat çekerdi. Maalesef peşinden koştuğu hız sınırı sonunu getirdi. Milyonda bir görülecek bir kaza oldu. Kurtulması imkansız bir kaza. Manevra yapan TIR'ın dorsesine köşeden çarpıyor. Selektör yapıyor uyarıyor ama TIR şoförü durmayıp kaçıyor. Yarın İstanbul Gülbahçe'de toprağa verilecek. Florya Yeniköy Camisi'nde öyle namazına müteakip kaldıracağız." dedi.

ALTIN ELBİSELİ ADAMIN İZİNDEN GİTMİŞ

Cumhur Kahriman'ın 2017'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında yaşanan kazada ölen 'Altın Elbiseli Adam' lakaplı motosikletçi Barkın Bayoğlu'nu (42) örnek aldığını söyleyen Kopan, "Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan Cumhur Kahriman gibi bir adam milyonda bir yetişir. 'Altın Elbiseli Adam' merhum Barkın ağabeyi çok severdi. Onun izinden gitti. Ne yazık ki sonu da onun gibi oldu. Camiamızın başı sağ olsun." dedi.