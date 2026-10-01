MSB açıkladı: Başika Üssü, Irak'a devrediliyor

Milli Savunma Bakanlığı , Irak 'ın kuzeyindeki Başika Üssü'nün, Iraklı makamlara devredileceğini açıkladı.

Başika Üssü, 2015 yılında Irak askeri personelini terör örgütü DAEŞ'e karşı eğitmek için kurulmuştu. Üs daha önceki yıllarda da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da kullanılmıştı.

İLK GELİŞME BM ZİRVESİ'NDE GERÇEKLEŞMİŞTİ

Kayseri'de gerçekleşen basın bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamaları aktaran NTV muhabiri Özden Erkuş, bu konudaki ilk gelişmenin New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde yaşandığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin görüşmesinde bu konunun da ele alındığını anımsatan Erkuş, "Bu görüşmenin ardından söz konusu üssün Iraklı makamlara devredilmesi için sürecin başladığı açıklandı." dedi.

“SİNCAR'DAKİ GELİŞMELER MEMNUNİYETLE KARŞILANDI”

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada Irak'taki merkezi hükümetin Sincar'da devlet otoritesini sağlamasına yönelik atılan adımlarının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. Açıklamada, "Bahse konu adımların, bölgenin normalleşmesine, güvenlik ve istikrar ortamı ile terörsüz bölge oluşturulmasına katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz." denildi.

Başika Üssü'nün Iraklı makamlara devri kararının bu gelişmeler ışığında alındığına işaret edilen açıklada, şu ifadelere yer verildi:

"- 2015 yılından itibaren Iraklı makamların talebi üzerine DEAŞ terör örgütü ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika-Zilkan Yerleşkesi’nin, Merkezi Irak Hükümetinin Sincar’daki güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde, kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır.

- Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de bölgedeki güvenlik ortamı ve istikrarın sağlanmasında komşumuz Irak’ın yanındadır. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek temaslarda Türkiye ve Irak arasındaki askerî ve güvenlik iş birliğinin çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak adımların atılması planlanmaktadır.

- Irak Silahlı Kuvvetlerine ikili anlaşmalar çerçevesinde; askeri kapasitenin artırılması, terörle mücadelede tecrübe/uzmanlık paylaşımı, askerî eğitim , savunma sanayii iş birliği alanlarında destek vermeyi sürdüreceğiz."

ATİNA VE RUM YÖNETİMİNE UYARI

Basın bilgilendirme toplantısında Atina ve Rum yönetimine yönelik uyarılara da yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin kıta sahanlığında izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyeceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalar

Bakanlıkta gerçekleşen haftalık basın bilgilendirme toplantısında Atina ve Rum yönetimine yönelik çeşitli uyarılarda bulunuldu.

"Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo/boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti ol an ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir." açıklamasını yapan bakanlık, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de KKTC ile Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanı Sınırlandırma Anlaşmaları'na atıfta bulundu.

"İZİNSİZ FAALİYETLERE İZİN VERİLMEYECEK"

Birleşmiş Milletler'e 2020 yılında deklare edilen kıta sahanlığına da dikkat çeken Milli Savunma Bakanlığı, "Kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkileri çerçevesinde kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyecektir." açıklamasını yaptı.

GKRY'DE DÜZENLENEN GEÇİT TÖRENİ

Bakanlık, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde gerçekleşen askeri geçit töreninin ise yakından takip edildiğini bildirdi. Açıklamada, Rum yönetiminin üçüncü ülkelerle gerçekleştirdiği iş birliklerinin Ada'daki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkilediğine vurgu yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"- GKRY ve Yunanistan tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemlerin Ada’da karşılıklı güvenin tesisine yönelik çabalara katkı sağlamadığı, aksine gerginliği artırarak istikrar ortamına zarar verdiği açıktır.

- Garantör ülke olarak, Kıbrıs Adası’nda adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini tekrar ifade ediyoruz.

- Ülkemiz, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kıbrıs Türk halkının güvenlik, huzur ve refahının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri KKTC makamlarıyla iş birliği içerisinde almaya devam edecektir."

RİYAD'DAKİ TOPLANTI

Mekke Savunma İttifakı çerçevesinde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan genel kurmay başkanları, 25 Eylül'de Riyad'da bir araya gelmişti.

Bakanlık bu toplantıda üç ülkenin askeri alandaki iş birliğini daha da ileriye taşımayı ve askeri koordinasyon ile kabiliyet entegrasyonunu artırmanın yollarını görüştüğünü bildirdi. Açıklamada, "Caydırıcılık ve kolektif savunmayı güçlendirme konuları ele alınmıştır." denildi.

İNGİLTERE'DEN C130-J UÇAK ALIMI

Milli Savunma Bakanlığı, Birleşik Krallık'tan 12 adet C-130-J uçağının tedariki konusunda anlaşma imzalandığını da açıkladı. Açıklamada, 12 adet uçağın belirlenen takvim kapsamında Türkiye'ye getirileceği bildirildi.

Anlaşmaya göre ilk iki uçağın aralık ayında teslim alınmasının planlandığı belirtildi.