MSB: Efes-2026 tatbikatı devam ediyor

02.05.2026 13:54

Anadolu Ajansı

Paylaşımda, bot eğitiminden görüntüler de yer aldı.

DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Efes-2026 Birleşik, Müşterek ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın devam ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Efes-2026 Tatbikatı'na ilişkin açıklama yaptı. 

 

Bakanlığın sosyal medya hesabından, 20 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen tatbikata ilişkin paylaşım yapıldı. 

 

Açıklamada, tatbikat kapsamındaki bot eğitimlerinin, yerli ve milli karinalı bot "KARAYEL" ile Bahadır Adası’nda gerçekleştirildiği belirtildi. 

 

Eğitime; ABD, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, İtalya, Kırgızistan, Libya ve Moğolistan'ın katılığım sağladığı kaydedildi.

