MSB: Efes-2026 tatbikatı devam ediyor
02.05.2026 13:54
Paylaşımda, bot eğitiminden görüntüler de yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Efes-2026 Tatbikatı'na ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, 20 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen tatbikata ilişkin paylaşım yapıldı.
Açıklamada, tatbikat kapsamındaki bot eğitimlerinin, yerli ve milli karinalı bot "KARAYEL" ile Bahadır Adası’nda gerçekleştirildiği belirtildi.
Eğitime; ABD, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, İtalya, Kırgızistan, Libya ve Moğolistan'ın katılığım sağladığı kaydedildi.