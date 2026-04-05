MSB: İğneada açıklarındaki mayın imha edildi
05.04.2026 17:59
Son Güncelleme: 05.04.2026 19:40
İğneada açıklarında tespit edilen mayın, SAS timlerince imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İğneada açıklarında tespit edilen mayının, Su Altı Savunma (SAS) timleri tarafından başarıyla imha edildiğini duyurdu.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı, Deniz Kuvveti Komutanlığına bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7 gün 24 saat aralıksız devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, son olarak İğneada açıklarında tespit edilen ve mayın olduğu belirlenen şüpheli cismin, SAS timleri tarafından denizde başarılı şekilde imha edildiği kaydedildi.