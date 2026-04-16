MSB: Kalıcı barış için elimizden gelen desteği vereceğiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısını düzenledi.

MSB kaynakları gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran savaşındaki geçici ateşkese ilişkin "Kalıcı barış için elimizden gelen desteği vereceğiz." ifadelerini kullanan MSB kaynakları, "Bölgesel etkilerinin yanı sıra küresel etkileri de her geçen gün daha fazla hissedilen bu savaşın bir an önce sonlandırılmasını ve devam eden müzakere sürecinde tarafların yapıcı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarının devam ettiğinin ifade edildiği açıklamada "Lübnan’daki saldırılar, sadece Lübnan’ın toprak bütünlüğüne değil, aynı zamanda bölgenin istikrar ve huzuruna zarar veren, devam eden müzakere sürecini de sekteye uğratan saldırılardır. İsrail ile Lübnan arasında Washington'da müzakerelerin başlatılmasını memnuniyetle karşılamakla birlikte İsrail’in, müzakere ruhuyla bağdaşmayan saldırılarının olumlu sonuç alınmasının önündeki en büyük engel olduğunu ifade ediyoruz." denildi.

ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

MSB kaynakları, Fırtına-2 obüsü ile, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA), envantere alındığını duyurdu.

Ayrıca, ASELSAN tarafından muhtelif miktarda ACAR 300-G Kara ve İHA Gözetleme Radarı Kara Kuvvetleri'ne teslim edildi.

YAŞAR GÜLER’İN KATAR ZİYARETİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 13-14 Nisan tarihinde Doha'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin de bakanlık bilgi verdi.

Açıklamada Güler ile Katar Emiri, Katar Başbakanı ve Katar Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel konuların ele alındığı vurgulandı.

Görüşmelerde, İsrail-ABD ile İran arasında yaşanan savaşın bölgeye etkileri değerlendirildi ve iki ülke arasında başta savunma sanayii olmak üzere iş birliği imkânları ele alındı.