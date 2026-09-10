MSB: SDG'nin fesih ve entegrasyon süreci yakından takip ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı , haftalık basın bilgilendirme toplantısı İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıda gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar verildi.

SGD/YPG terör örgütünün kendini feshederek Suriye ordusuna entegre olmasına ilişkin açıklama yapan bakanlık, fesih ve entegrasyon sürecinin yakından takip edildiğini bildirdi.

Bakanlık, "Bu çerçevede, silah ve askeri araçların Suriye ordusuna teslim edilmesi, entegrasyon sürecinin ve 'tek ordu' ilkesinin doğal bir gereğidir." açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "İç savaş döneminde eski rejim unsurlarından kalan veya terörizmle mücadele gerekçesiyle uluslararası aktörler tarafından sağlanan silah ve askeri araçların Suriye ordusuna teslim edilmesinin, sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz." denildi.

“2 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU”

Milli Savunma Bakanlığı Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk ise toplantıda terörle mücadeledeki son gelişmelere ilişkin bilgiler paylaştı.

Terörle mücadele kapsamında çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Tuğamiral Aktürk, geçen hafta içerisinde iki PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.

İSRAİL'İN SALDIRILARINA KINAMA

Orta Doğu'daki son gelişmelere de değinen Aktürk, İsrail'in Lübnan ve Filistin'de sivillere yönelik saldırılarını kınadıklarını vurguladı.

Aktürk, "İsrail'in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.