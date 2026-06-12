MSB'den "2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı Akhisar'a taşınacak" iddiasına açıklama
12.06.2026 16:45
MSB "2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nın Akhisar'a taşınacağı" iddiasını yalanladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir Çiğli'de konuşlu 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulu'nun Manisa Akhisar'a taşınacağı iddialarının doğru olmadığını bildirdi.
MSB'den "İzmir Çiğli'de konuşlu 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulu'nun Manisa'nın Akhisar ilçesine taşınacağı" yönündeki iddialara ilişkin açıklama geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Basında yer alan İzmir Çiğli'de konuşlu 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulunun Manisa'nın Akhisar ilçesine taşınacağı bilgisi doğru değildir. Artan ihtiyaçlar doğrultusunda Manisa'daki Akhisar Hava Meydan Komutanlığı'nın kabiliyetlerinin geliştirilerek daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."