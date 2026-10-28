MSB'den Mısır'a deniz anlaşması çağrısı

Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalar yapıldı.

Bakanlık, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Anlaşması'nın , Türkiye 'nin meşru hak ve menfaatlerini gözeten önemli bir gelişme olduğunu açıkladı.

"MISIR İLE ANLAŞMAYA HAZIRIZ"

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın 20 Ekim tarihinde Libya Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanmasının, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkelerini esas alan önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Bakanlık açıklamasında; bu çerçevede Mısır ile de karşılıklı menfaatler doğrultusunda benzer bir anlaşma imzalamaya hazır olunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Mısır'ın ülkemizle böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına sahip olacağı değerlendirimektedir." denildi.

SİNCAR'DAKİ SON GELİŞMELER

Haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Irak Merkezi Hükümeti'nin Sincar'da devlet otoritesinin güçlendirilmesine ve bölgenin normalleşmesine yönelik yürüttüğü faaliyetlerin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Bölgede terör örgütlerinin varlığına son verilerek, güvenliğin Irak'ın resmi güvenlik güçlerince sağlanmasının, Sincar'da kalıcı huzur ve istikrarın tesis edilmesi ve terörsüz bölge hedefi açısından önemli bir gelişme olduğu kaydedildi.

YUNAN KOMUTAN ESKİŞEHİR'E GELİYOR

Bakanlık ayrıca Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı çerçevesinde gerçekleşecek yeni bir ziyaretin de haberini verdi.

Buna göre; Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı ve beraberindeki heyetin 3-5 Kasım tarihlerinde Eskişehir'de Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na ziyaret gerçekleştirileceği belirtildi.