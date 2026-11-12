MSB'den "Somali'ye 15 bin asker gönderilecek" iddiasına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla bu hafta TCG Savarona'da yapıldı.

Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

"SOMALİ'YE 15 BİN ASKER GÖNDERİLECEK" İDDİASINA YALANLAMA

Bakanlık tarafından toplantının ardından basın mensuplarının sorularına yönelik yapılan açıklamada, Somali 'ye 15 bin Türk askerinin gönderileceği yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, "Somali'de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığımız; askeri yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali'nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir." denildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda; Somali’nin talebi üzerine Türkiye tarafından Somali'ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

95 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlık Sözcüsü Zeki Aktürk ise terörle mücadeledeki son duruma ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya; karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Son bir haftada yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi veren Aktürk, bir PKK’lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Aktürk, Van ve Hakkâri hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde ise yaklaşık 95 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Hudut güvenliğine ilişkin son verileri de paylaşan Aktürk, son bir haftada yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan üçü terör örgütü mensubu olmak üzere 552 kişinin yakalandığını belirtti.